Ушла из жизни бывший директор Ахтырского музея 4 февраля отошла в вечность Калюжная Наталья Геннадьевна, историк, краевед, хорошо известный в Ахтырке человек.

Калюжная Наталья Геннадьевна родилась 15 февраля 1964 года. Окончила Сумской государственный педагогический институт им. А. С. Макаренко по специальности «История». В совершенстве знала историю края. Долгое время работала научным сотрудником Ахтырского краеведческого музея. С 2005 по 2013 год была руководителем музея. С ее именем, прежде всего, связана работа по сбору, исследованию и популяризации истории Ахтырщины.

Наталья Геннадьевна навсегда останется в истории города доброжелательным и порядочным человеком.

Ахтырский городской совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Геннадиевны по поводу ее смерти.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям.