Сумские гандболисты стартовали в Кубке Украины Сегодня, 5 февраля, сумской ГК «RGM Group - СумДУ» сыграл первый матч 1/8 финала Кубка Украины.

Соперником наших гандболистов был запорожский «Мотор-Политехника» из Суперлиги. Сегодня сумчане играли «домашний» матч на выезде, так как по договоренности обе встречи пройдут в Запорожье. Игра завершилась уверенной победой запорожцев 25:34 (9:17). За наших забивали: Ростислав Рогович, Александр Герус и Андрей Ярошенко – по 4, Александр Колесников и Сергей Яцук – по 3, Виталий Олицкий и Олег Кулибаба – по 2, Иван Чеботар, Кирилл Чехранов и Богдан Перекупко – по 1.

Завтра повторная игра. Также завтра ответным матч во Львове сыграет лебединская «Єдність», которая в первой игре была бита 21:37.