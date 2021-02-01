В Шостке казенный завод, где хранятся тысячи тонн боеприпасов, может остаться без охраны Сегодня, 5 февраля, на сессии городского совета выступил и. о. директора казенного завода «Звезда» Андрей Ярош.

Старейшее предприятие города, которому в этом году исполняется 250 лет, в глубоком кризисе. Его перспективы туманны…

По информации руководителя «Звезды», завод занимает территорию в 760 га, на балансе 1200 зданий, уставной фонд составляет 110 млн. грн. Внешний долг предприятия – 400 млн. грн., задолженность по зарплате 38 млн. грн., долг по налогам (единый социальный взнос) – 29 млн. грн. С 2017 года казенный завод отключен от электроснабжения. Причина в задолженности, которая составляет 14 млн. грн.

«Фактически предприятие не работает с начала 2018 г. То есть, выпуска товарной продукции нет… Средства, которые поступали на предприятие – это в основном деньги от еще даже советских запасов. Поэтому ситуация очень и очень плачевная», – отметил Андрей Ярош.

По его словам, в ноябре 2018 г. исполнительная служба вынесла постановление об аресте всего движимого и недвижимого имущества, принадлежащего «Звезде», с целью погашения долгов по зарплате. Чуть раньше были арестованы счета предприятия. Сейчас продажа имущества завода запрещена.

Андрей Ярош проинформировал: Шосткинская налоговая инспекция провела выемку средств по кассе «Звезды». В кассе казенного завода оказалось 2 700 грн… «Это всё, что имелось на счету предприятия», – сказал руководитель.

По его данным, еженедельно увольняется по 5-6 работников. Согласно информации Андрея Яроша, в прошлом году численность работников завода составляла около 600 чел., сегодня – 373 чел.

И. о. директора ШКЗ «Звезда» сообщил о том, что проходные казенного завода, которые охраняет ВОХР (периметр охраняется военнослужащими Нацгвардии), могут остаться без охраны. Он объяснил, что начальник разрешительной системы уведомил: оружие, использующееся вахтерами, будет изъято. «После того, как оружие будет изъято, я вынужден буду расформировать отряд ВОХР. Они не могут работать без оружия. И город…получит 760 га зараженной, заминированной и неохраняемой территории», – заявил Андрей Ярош. Он проинформировал о том, что там хранится несколько тысяч тонн боеприпасов.

Депутаты городского совета спросили и. о. директора, каким видит будущее предприятия (завод, кстати, входит в «Укроборонпром»). Видение руководителя таково: снять с ШКЗ «Звезда» статус казенного и перевести в статус государственного, потом провести процедуру банкротства и раздробить на ряд мелких предприятий, «Какие-то да выживут», – философски сказал Андрей Ярош.

По мнению руководителя, местные власти могут помочь заводу тем, что освободят ШКЗ «Звезда» от налога на землю (за прошлый год его начислено 8,5 млн. грн.).

Наталья Максина, которая назвалась представителем трудового коллектива «Звезды», во всеуслышание заявила, что «вывозится каждый день и лес, и металлолом, и оборудование». По ее словам, 3 года на заводе не было инвентаризации. «Мы не знаем, что там, на этом заводе, и что там осталось», – отметила она.

Наталья Максина попросила депутатов поставить вопрос о смене руководителя предприятия. Она напомнила, что у горсовета есть право согласовывать кандидатуры на должности руководителей предприятий, учреждений, организаций, находящихся в государственной собственности.

«…Вы, пан Ярош, и другие ваши приближенные считают, что это их личный завод. Это не ваш личный завод! Это государственное предприятие – пороховой завод «Звезда», которому в этом году 250 лет», – сказала Наталья Максина.

Прозвучала просьба обратиться в Верховную Раду, чтобы в бюджете были заложены средства в сумме 50 млн. грн. на погашение задолженности по зарплате работникам «Звезды». Кроме того, Наталья Максина предложила перевести предприятие в коммунальную собственность, мотивируя это тем, что государству он не нужен.

Андрей Ярош назвал Наталью Максиной «самозванкой» – представителем трудового коллектива, по его словам, является Юрий Марченко. Он заявил, что предприятие «не пилится, не режется». «На заводе отсутствуют металлоломные команды вообще. Кроме того, завод находится под пристальным глазом правоохранительных органов и исполнительной службы… Инвентаризация проведена на 12-й месяц 2020 года… И я хочу с трибуны заявить о том, что госпожа Максина является распространителем лживой и некорректной информации», – отметил Андрей Ярош.

В ближайшее время местные власти подготовят решение по ШКЗ «Звезда», пишет Шостка.инфо.