На Сумщине мальчик впал в кому после COVID-19 Семье Коваленко из Ахтырки нужна помощь неравнодушных людей.

Об этом сообщила ахтырчанка Яна Пинаева Волкова.

«Старший сын Александр впал в кому. После коронавируса у него обнаружили подозрение на воспаление головного мозга и сахарный диабет.

На эту семью за прошлый год выпало много испытаний. Они прооперировали свою маленькую дочь, которая сегодня проходит курс реабилитации.

Без нашей помощи им не справиться. Пожалуйста, не будьте равнодушными, давайте поможем Сашуне справиться с этой страшной болезнью.

Номер карты 5168755905465593 Саша Коваленко

5168742730312786 Алексей Коваленко», пишет Роксолана Макси.