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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:03275

В Ахтырке владельцы кафе посыпают тротуар кофейной гущей

В Ахтырке владелица одного из кафе в центре города посыпает тротуар кофейной гущей.

Кафе девушка открыла месяц назад. Последнюю неделю бариста Екатерина Дырман ежедневно высыпает на тротуар один мешок кофейной гущи. Так спасает от гололеда у своей кофейни себя и посетителей. Гущу собирает в течение дня во время приготовления кофе. Рассказывает, что идею перехватила у львовян, когда увидела об этом сюжет в новостях, пишет Суспільне.

«Во-первых, увидела это в новостях о Львове. Там очень много кафе, я там была не один раз, это логично было с их стороны использовать гущу. И я знаю, насколько вредна соль и песок, они не очень хорошо влияют на почву, так как я по специальности ландшафтный дизайнер. Я учила садоводство и люблю растения, у меня тут тоже есть цветы, и знаю, что кофейная гуща улучшает состав почвы. А я хочу весной сделать небольшую клумбу, если у меня это получится, потому подумала, было бы лучше нам посыпать не солью и не песком», - рассказала Екатерина.

Пока, говорит, не все знают о ее заведении, потому гущи имеет немного, хватает посыпать дорожку только у кафе.

«В Ахтырке в преимуществе песок, только им посыпают, а тут прохожу мимо кафе, обратила внимание, действительно - кофе. Думаю, что это классная идея, потому что сейчас 21 век, проблемы с экологией, и затем для почвы кофе может пойти как удобрение», - считает посетительница Анастасия Плигина.

В Ахтырке сейчас две кофейни, которые так делают.

По словам эколога Николая Баштового, такой метод борьбы с гололедом используют в скандинавских странах при низких температурах.

«Конечно, в промышленных масштабах нет смысла использовать остатки кофе, но в домашних условиях на дорожках, которые подлежат обледенению, при низких температурах, конечно, это можно использовать», - считает эколог.

Общество
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