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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:45343

В Тростянецкой полиции новый руководитель

Временно исполняющим обязанности начальника Тростянецкого отделения полиции назначен подполковник Богачев Владимир Ивановича.

Сегодня, 5ферваля, его официально представили личному составу Тростянецкого отделения полиции.

Подполковник И. Богачев 1968 года рождения. Это опытный оперативник, имеющий за плечами очень солидный опыт работы в правоохранительных структурах. Школу милиции закончил в Донецке. Начинал трудовую деятельность в органах внутренних дел оперуполномоченным отделения уголовного розыска Ковпаковского района в городе Сумы. Прошел все ступени правоохранительной работы от рядового оперативника, начальника отделения уголовного розыска и начальника Ковпаковского райотдела милиции в Сумах.

Для личного состава Тростянецкого ОП полиции Владимир Богачев человек не новый, его хорошо знают и уважают как опытные офицеры так и молодые сотрудники.

На представление главного полицейского Тростянецкой громады прибыли представители местной власти - мэр Юрий Бова и глава райгосадминистрации Владимир Бурлака.

В частности, мэр Тростянца Ю рий Бова в ходе приветственного выступления пожелал назначенному руководителю Тростянецкой полиции успехов и плодотворной работы на новой должности, отметив, что власти и правоохранители должны работать бок о бок над дальнейшим развитием громады, созданием не только комфортных, но и безопасных условий проживания для всех ее жителей.

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