В Тростянецкой полиции новый руководитель

Сегодня, 5ферваля, его официально представили личному составу Тростянецкого отделения полиции.
Подполковник И. Богачев 1968 года рождения. Это опытный оперативник, имеющий за плечами очень солидный опыт работы в правоохранительных структурах. Школу милиции закончил в Донецке. Начинал трудовую деятельность в органах внутренних дел оперуполномоченным отделения уголовного розыска Ковпаковского района в городе Сумы. Прошел все ступени правоохранительной работы от рядового оперативника, начальника отделения уголовного розыска и начальника Ковпаковского райотдела милиции в Сумах.
Для личного состава Тростянецкого ОП полиции Владимир Богачев человек не новый, его хорошо знают и уважают как опытные офицеры так и молодые сотрудники.
На представление главного полицейского Тростянецкой громады прибыли представители местной власти - мэр Юрий Бова и глава райгосадминистрации Владимир Бурлака.
В частности, мэр Тростянца Ю рий Бова в ходе приветственного выступления пожелал назначенному руководителю Тростянецкой полиции успехов и плодотворной работы на новой должности, отметив, что власти и правоохранители должны работать бок о бок над дальнейшим развитием громады, созданием не только комфортных, но и безопасных условий проживания для всех ее жителей.