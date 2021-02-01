Роменские полицейские поймали серийного грабителя женских сумочек Правоохранители установили личность злоумышленника, который на протяжении двух месяцев «терроризировал» женщин на улицах города.

Первые два факта ограбления произошли в декабре 2020 года. Тогда в полицию обратились 2 женщины, которые сообщили, что неизвестный мужчина силой отобрал их сумочки, в которых находились деньги, мобильные телефоны и личные вещи.

Последний случай ограбления произошел в конце января текущего года. В полицию обратилась женщина и рассказала уже знакомую полицейским ситуацию. На этот раз грабитель попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Таким образом, правоохранителям стала известна приблизительная внешность вора, что помогло в кратчайшие сроки найти преступника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель соседнего района. Мужчине сообщено о подозрении в совершении трех преступлений.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж), в рамках которого выясняют все обстоятельства этих происшествий, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.