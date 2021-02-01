Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:19236

Сумську молодь запрошують на тренінг «Права та дії в умовах COVID-19»

У середу, 10 лютого, у МЦ «Романтика» відбудеться тренінг для молоді «Права та дії в умовах COVID-19».

Учасники зможуть отримати знання та практичні інструменти захисту своїх прав, особливо в період карантинів та локдаунів, а також отримати відповіді на актуальні запитання від працівників Управління патрульної поліції у Сумській області.

Вік осіб, які можуть взяти участь у тренінгу від 18 до 21 років. Стартує тренінг о 13:00 і триватиме близько чотирьох годин.

Участь у заході безкоштовна, за попередньою зареєстрацією через онлайн-анкету.

Захід проходитиме із дотриманням карантинних вимог, тому учасники повинні обов`язково бути у масках чи респіраторах.

Зауважимо, тренінг проводиться в рамках проєкту «Підвищення обізнаності молоді про права людини у молодіжній сфері як відповідь на COVID-19 у Сумській області».

Реалізується захід Центром Євроініціатив у партнерстві з управлінням молоді та спорту Сумської ОДА за підтримки Європейського молодіжного фонду.

 

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині 46324 випадки коронавірусу: подробиці
Сегодня 09:29
У Шостці ювенальні поліцейські розшукали підлітків, які втекли з родин
Сегодня 12:04
На Сумщині поліція викрила трьох грабіжників
Сегодня 11:39
Поліція Сумщини розшукує шахрая, який видурив у жінки майже 44 000 гривень
Сегодня 10:25
Сумську молодь запрошують на тренінг «Права та дії в умовах COVID-19»
Сегодня 10:19
Сумські рятувальники радять обігрівати житло безпечно
Сегодня 09:25
На Сумщине поймали браконьеров
Вчера 22:56
Ушла из жизни бывший директор Ахтырского музея
Вчера 22:25
Сумские гандболисты стартовали в Кубке Украины
Вчера 21:51
В Шостке казенный завод, где хранятся тысячи тонн боеприпасов, может остаться без охраны
Вчера 21:35
На Сумщине мальчик впал в кому после COVID-19
Вчера 20:46
В Ахтырке владельцы кафе посыпают тротуар кофейной гущей
Вчера 20:03
view counter

Статьи

Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
Вчера 22:00
5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
Вчера 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
04.02.2021 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
04.02.2021 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
03.02.2021 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
03.02.2021 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.