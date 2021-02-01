Сумську молодь запрошують на тренінг «Права та дії в умовах COVID-19» У середу, 10 лютого, у МЦ «Романтика» відбудеться тренінг для молоді «Права та дії в умовах COVID-19».

Учасники зможуть отримати знання та практичні інструменти захисту своїх прав, особливо в період карантинів та локдаунів, а також отримати відповіді на актуальні запитання від працівників Управління патрульної поліції у Сумській області.

Вік осіб, які можуть взяти участь у тренінгу від 18 до 21 років. Стартує тренінг о 13:00 і триватиме близько чотирьох годин.

Участь у заході безкоштовна, за попередньою зареєстрацією через онлайн-анкету.



Захід проходитиме із дотриманням карантинних вимог, тому учасники повинні обов`язково бути у масках чи респіраторах.

Зауважимо, тренінг проводиться в рамках проєкту «Підвищення обізнаності молоді про права людини у молодіжній сфері як відповідь на COVID-19 у Сумській області».

Реалізується захід Центром Євроініціатив у партнерстві з управлінням молоді та спорту Сумської ОДА за підтримки Європейського молодіжного фонду.