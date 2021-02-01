В Сумах три года не могут отремонтировать подстанцию скорой помощи Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко во время пребывания в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф узнал, что на подстанции, расположенной на ул. Привокзальной, уже три года делается ремонт за средства Европейского Союза, но работы выполнены лишь на 65% и теперь вообще приостановлены.

После разговора с директором Центра Анатолием Александренко глава областного депутатского корпуса провел на этой подстанции выездное совещание.

«Это недопустимая ситуация, когда у нас машины скорой помощи не всегда успевают доехать до пациента, чтобы вовремя оказать помощь, а в самом центре города три года не смогли привести в порядок помещение», - возмущается Виктор Федорченко.

Анатолий Александренко рассказал, что до 2013 года здесь располагалась санавиация. Впоследствии помещения передали экстренной медицинской помощи, и с 2016 года в нем базировались 5 бригад медиков. На территории есть гараж на 4 автомобиля. Благодаря такому расположению фельдшеры скорее доезжали в отдаленные уголки города, и это на 20% улучшило статистику проезда к больным.

«Но данное помещение было неадаптированное для медиков, поэтому мы подали свои предложения в Программу социально-экономического развития Сумской области на 2017 год, чтобы переоборудовать его за средства Европейского Союза в подстанцию. Мы выиграли проект на сумму 5,2 млн грн, и в 2018 году был начат ремонт. Заказчиком выступило управление коммунального строительства облгосадминистрации. Оно и объявило конкурс на проектно-сметную документацию, который выиграла фирма «Южана», и вело контроль за ходом работ. В том же году начались проблемы: возникали противоречия между УКС и проектантом, была задержка финансирования и реконструкция вообще была приостановлена», - рассказал Анатолий Александренко.

«К кому вы обращались по такой ситуации? - спросил директора экстренной медицинской помощи Виктор Федорченко. - Вы взяли средства Евросоюза, и не смогли их проконтролировать».

Анатолий Александренко ответил, что постоянно обращался в УКС, требовал продолжения работ. Но к руководству области с этим вопросом не дошел. В марте прошлого года Центр медицины катастроф стал подчиняться управлению имуществом областного совета, но работы тоже не сдвинулись с места.

Виктор Федорченко эту претензию переадресовал начальнику управления имуществом Дмитрию Нагорному. Он поручил ему в течение недели разобраться, предоставить ему всю информацию и внести предложения по скорейшему окончанию ремонта помещения для базирования подразделения скорой помощи, иначе пригрозил принять кадровые решения.

Он пообещал направить письмо по этому поводу и в прокуратуру, пишет сайт облсовета.