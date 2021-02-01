В Шостке состоялся турнир по диско-гольфу 4 февраля в парке культуры и отдыха «Звезда» прошел городской турнир по диско-гольфу.

В ловкости и меткости соревновались студенты Шосткинского высшего профессионального училища; Шосткинского профессионального колледжа им. И.Н. Кожедуба; ГУЗ «Шосткинский центр ПТО»; Шосткинского профессионального медицинского колледжа.

В личном первенстве среди девушек победила Юлия Тарасенко (ШВПУ), на втором месте - Мария Садовничая (ШФМК), на третьем - Виктория Асосок (ШФК им. Кожебуба).

Среди юношей победил Школьный Руслан (ШЦПТО), второе место у Максима Богданова (ШФК им. Кожедуба), на третьем - Дмитрий Бондаренко (ШВПУ).

В командном первенстве места победители определились следующим образом:

1 - Шосткинское выше профессиональное училище;

2 - ШФК им. И.М. Кожедуба

3 - Шосткинский профессиональный медицинский колледж;

4 - ГУЗ «Шосткинский центр ПТО».

Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты от городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» и сладкие призы от отдела молодежи Шосткинского городского совета, пишет Шостка.инфо.