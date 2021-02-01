На Сумщине организовано 7 пунктов прохождения ВНО для лиц с особыми образовательными потребностями В Сумской области пункты тестирования, в которых созданы особые (специальные) условия, расположенные на базе учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими, высшего образования.

Как сообщили в областном Департаменте образования и науки, при формировании сети пунктов тестирования в Сумской области учтена возможность прохождения внешнего оценивания лицами с особыми образовательными потребностями.

Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко, Машиностроительный профессиональный колледж Сумского государственного университета, Ахтырская общеобразовательная школа № 1, Конотопская общеобразовательная школа № 5, Шосткинская общеобразовательная № 5, Глуховское высшее профессиональное училище, Роменское высшее профессиональное училище определены как пункты тестирования, в которых созданы особые (специальные) условия.

Участникам ВНО на специально организованных пунктах тестирования созданы специальные условия: здания пункта тестирования оборудованы наружными лестницами и пандусом с учетом технических требований в соответствии с государственными строительными нормами; в пункте тестирования имеется место личного пользования, которое оборудовано универсальной кабиной; обеспечено выполнение сертификационной работы в аудитории, расположенной на первом этаже; обеспечено выполнение сертификационной работы за столом, пригодным для письма на инвалидной коляске.

Для лиц с нарушением слуха обеспечена помощь переводчика жестового языка в аудитории во время проведения внешнего независимого оценивания и предоставлено дополнительное время (до 30 минут) для выполнения сертификационной работы.