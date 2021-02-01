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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:25274

Сумські рятувальники радять обігрівати житло безпечно

З настанням зимового періоду та зниженням температури повітря, інтенсивно використовуються обігрівальні прилади, збільшуються ризики, пов’язані з виникненням пожеж, які призводять до матеріальних збитків, травмувань або загибелі людей через необережне поводження з вогнем, порушень правил експлуатації опалювальних печей та неправильним використанням електрообігрівальних приладів.

Трагічні випадки частіше виникають там, де діти залишаються в дома одні, без нагляду дорослих в закритих квартирах, будинках, де топляться печі або ввімкнені в електромережу електропобутові прилади.

У зв’язку з цим, рятувальники Сумщини нагадують мешканцям про дотримання правил пожежної безпеки під час користування обігрівальними приладами:

- не використовуйте саморобні електронагрівачі;

- не залишайте без нагляду увімкненими електронагрівальні прилади, вимикайте їх перед виходом з приміщення;

- дотримуйтесь правил експлуатації газового обладнання;

- не залишайте без нагляду розпалені газові плити та газові обігрівальні прилади;

- перед увімкненням обігрівального пристрою переконайтесь, що він не має механічних ушкоджень;

- не вмикайте одночасно декілька електроприладів, електромережа може не витримати перевантаження;

- не накривайте радіатор електроприладу та не використовуйте обігрівач для сушки одягу.

Під час експлуатації пічного опалення забороняється:

- залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

- розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

- застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини

При виникненні пожежі необхідно негайно повідомити за номером «101».

Знання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути загорання, а знання першочергових дій у разі пожежі – допоможе зберегти ваше життя!

Управління Держаної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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