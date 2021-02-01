Сумські рятувальники радять обігрівати житло безпечно

Трагічні випадки частіше виникають там, де діти залишаються в дома одні, без нагляду дорослих в закритих квартирах, будинках, де топляться печі або ввімкнені в електромережу електропобутові прилади.
У зв’язку з цим, рятувальники Сумщини нагадують мешканцям про дотримання правил пожежної безпеки під час користування обігрівальними приладами:
- не використовуйте саморобні електронагрівачі;
- не залишайте без нагляду увімкненими електронагрівальні прилади, вимикайте їх перед виходом з приміщення;
- дотримуйтесь правил експлуатації газового обладнання;
- не залишайте без нагляду розпалені газові плити та газові обігрівальні прилади;
- перед увімкненням обігрівального пристрою переконайтесь, що він не має механічних ушкоджень;
- не вмикайте одночасно декілька електроприладів, електромережа може не витримати перевантаження;
- не накривайте радіатор електроприладу та не використовуйте обігрівач для сушки одягу.
Під час експлуатації пічного опалення забороняється:
- залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
- розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
- застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини
При виникненні пожежі необхідно негайно повідомити за номером «101».
Знання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути загорання, а знання першочергових дій у разі пожежі – допоможе зберегти ваше життя!
Управління Держаної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області