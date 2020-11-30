В Сумах очередная электроопора пострадала от пьяного водителя (видео)

Экипаж патрульных был совсем рядом, поэтому через мгновение прибыл на место происшествия. К счастью, водитель никаких повреждений не получил. Сам 41-летний водитель объяснил, что, не придерживаясь безопасной скорости движения, он не справился с управлением и допустил наезд на электроопору.
Во время общения с водителем стражи порядка еще и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр в присутствии свидетелей. Результат - 1,44 промилле. "Да я столько не выпил. Пил только пиво ", - такое объяснение человека, который и сам удивился результату.
Инспекторы составили на водителя административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления авто мужчину отстранили.
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