В Сумах очередная электроопора пострадала от пьяного водителя (видео) Патрульные Сум получили сообщение о ДТП на улице Металлургов. Человек, который стал очевидцем ДТП, сообщил, что водитель автомобиля Ford совершил наезд на электроопору.

Экипаж патрульных был совсем рядом, поэтому через мгновение прибыл на место происшествия. К счастью, водитель никаких повреждений не получил. Сам 41-летний водитель объяснил, что, не придерживаясь безопасной скорости движения, он не справился с управлением и допустил наезд на электроопору.

Во время общения с водителем стражи порядка еще и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр в присутствии свидетелей. Результат - 1,44 промилле. "Да я столько не выпил. Пил только пиво ", - такое объяснение человека, который и сам удивился результату.

Инспекторы составили на водителя административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления авто мужчину отстранили.