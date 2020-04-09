На Сумщине производителя кондитерских изделий оштрафовали на 94 тысячи Главное управление Держпродспоживслужбы в Сумской области доказало в судебном порядке законность применения штрафа в размере 94 тыс. грн. за нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов.

Специалистами Тростянецкого районного управления была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов в цехе производства кондитерских изделий в с. Боромля, Тростянецкого района.

В ходе проверки было выявлено нарушение установленных законодательством требований по непредоставлению информации потребителю о веществах и пищевых продуктах, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, а именно, отсутствует информация на маркировке о содержании арахиса, в составе пирожных. Арахис и продукты из арахиса входят в Перечень веществ и пищевых продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость.

По результатам проведенного мероприятия государственного надзора составлен акт проверки, протокол о выявленном нарушении и выдано предписание по устранению нарушений требований законодательства о пищевых продуктах.

На основании материалов проверки и составленного протокола о выявленных нарушениях был наложен штраф в размере 94 460 грн.

Предприятие не согласилось с выявленными нарушениями и обжаловал применены штрафные санкции в судебном порядке.

В ходе судебного разбирательства отделом правового обеспечения было доказано законность действий Главного управления и правомерность вынесенного постановления. В настоящее время, обнаруженные в ходе проверки нарушения устранены в полном объеме.