На Сумщине производителя кондитерских изделий оштрафовали на 94 тысячи

Специалистами Тростянецкого районного управления была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов в цехе производства кондитерских изделий в с. Боромля, Тростянецкого района.
В ходе проверки было выявлено нарушение установленных законодательством требований по непредоставлению информации потребителю о веществах и пищевых продуктах, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, а именно, отсутствует информация на маркировке о содержании арахиса, в составе пирожных. Арахис и продукты из арахиса входят в Перечень веществ и пищевых продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость.
По результатам проведенного мероприятия государственного надзора составлен акт проверки, протокол о выявленном нарушении и выдано предписание по устранению нарушений требований законодательства о пищевых продуктах.
На основании материалов проверки и составленного протокола о выявленных нарушениях был наложен штраф в размере 94 460 грн.
Предприятие не согласилось с выявленными нарушениями и обжаловал применены штрафные санкции в судебном порядке.
В ходе судебного разбирательства отделом правового обеспечения было доказано законность действий Главного управления и правомерность вынесенного постановления. В настоящее время, обнаруженные в ходе проверки нарушения устранены в полном объеме.
Украинским водителям присылают поддельные протоколы о штрафах за нарушения правил дорожного движения. Липовые уведомления отправляют через интернет....
В Украине предприятия обязали следить за тем, чтобы их посетители носили маски правильно - прикрывая нос и рот....
Суд подтвердил правомерность штрафа в 781 830 грн за использование неоформленного труда....
Командир взвода охраны Глуховской воинской части заплатит штраф за пребывание в нетрвезвом состоянии на территории военной части....
7 апреля суд Ковпаковского районного суда г. Сумы рассмотрел протокол о привлечении к административной ответственности водителя маршрутного такси за нарушение...