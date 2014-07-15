В Украине вводят электронные трудовые книжки Верховная Рада приняла в целом законопроект относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины.

Правительство еще в июне 2020 проголосовало за принятие законопроекта, который разрешает ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме, пишет УНН.

Данный законопроект предусматривает:

- установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника;

- внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированного электронной подписи;

- после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись;

- ввести возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Если лицом перенесено назначения пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер ее пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.