В Украине вводят электронные трудовые книжки

Правительство еще в июне 2020 проголосовало за принятие законопроекта, который разрешает ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме, пишет УНН.
Данный законопроект предусматривает:
- установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника;
- внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированного электронной подписи;
- после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись;
- ввести возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.
Если лицом перенесено назначения пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер ее пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.
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