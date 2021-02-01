В деле по факту взрыва в ночном клубе прошло очередное заседание Сегодня в судебном заседании по делу по факту совершения взрыва в ночном клубе «Луна» допросили одного из потерпевших. Рассмотрение дела отложено в связи с ходатайства обвиняемого для замены ему защитника. Следующее судебное заседание состоится 5 марта.

Речь идет о событиях, которое произошло 10 июня 2018 около 06 час. утра в ночном клубе «Луна» в Сумах. В этот день молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в людей гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. В результате взрыва телесные повреждения получили 8 человек.

Гражданина В. обвиняют в совершении нескольких уголовных преступлений:

законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, законченное покушение на умышленное убийство совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и законченное покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 7 ч . 2 ст. 115 УК Украины);

хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины);

сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины);

незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья (ч. 2 ст. 125 УК Украины).