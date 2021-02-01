В Шостке на ходу загорелся грузовик (видео)

О пожаре сообщил водитель, который во время движения увидел дым из морозильника полуприцепа. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через три минуты спасатели прибыли на место происшествия и установили, что огнем охвачено морозильную установку. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на тягач и полуприцеп, присоединенный к нему.
В 19:34 возгорание локализовали, а в 19:48 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.