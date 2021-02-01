В Сумах закончился песок? Сегодня, 5 февраля, после оттепели и дождя ударил мороз, соответственно на дорогах и тротуарах гололед.

Однако коммунальщики не спешат посыпать тротуары песком. Например, возле школы № 29 посыпано всего несколько метров, о чем в Фейсбуке написал сумчанин Егор Бывалов.

«Сумы. Школа №29. Только что на моих глазах упала девочка. Больно ударилась, плакала... Посыпали у школы только у центрального входа немного и под стенкой с одной стороны, но не с того, откуда идет большая масса родителей и детей.

Что за ледниковый период? Знали же, что после оттепели идут заморозки. Где песок? А еще одна из лучших школ города… Капец», - написал он.