На Сумщине поймали амфетаминщика Полицейские разоблачили мужчину, который незаконно хранил наркотическое вещество.

В ходе комплексных оперативных мероприятий направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудники уголовного розыска получили информацию о местном жителе, который может незаконно хранить наркотические вещества. Проведя соответствующую проверку, полицейские остановили мужчину на одной из улиц города.

«У 32-летнего жителя Шостки, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за наркотики, наши сотрудники обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось белое порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, - комментирует Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Найденное полицейские изъяли и направили экспертное исследование».

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что наркотики хранил для собственного потребления.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следственные действия продолжаются. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение этого вещества, сообщает полиция Сумщины.