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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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До уваги абітурієнтів Сумщини: онлайн-проєкт «Слухай» є корисним для підготовки до ЗНО

Команда Міністерства цифрової трансформації продовжує сприяти створенню зручних онлайн-сервісів, які спрощують життя українців.

Навесні 2020 року Мінцифри ініціювало онлайн-конкурс корисних думок та ідей HackCorona, які допоможуть українцям протистояти пандемії COVID-19. Серед майже 900 претендентів переможцем ідеятону став освітній проєкт «Слухай». Це найбільша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою, озвучених голосами українських зірок. Добірку 60 аудіокниг із творами української літератури, що входять до програми ЗНО, вже можна безкоштовно прослухати за посиланням.

«Цифровізація створює нові можливості для якісної освіти. Вона забезпечує свободу взаємодії, інтерактивні інструменти, якими може користуватися кожен, незалежно від місця проживання – чи це маленьке містечко, чи мегаполіс. На карантині всі перейшли на навчання онлайн. Нові цифрові рішення у сфері освіти набули особливої актуальності. Проєкт «Слухай» влучив просто в ціль — запропонував озвучити книги з програми ЗНО в аудіоформат. Ми і надалі будемо підтримувати соціальні ініціативи, які сприяють побудові цифрової держави», – зазначив Віце-прем’єр-міністр України, Міністр цифрової трансформації Михайло ФЕДОРОВ.

Міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ також підтримав освітній проєкт.

«Увесь світ вчиться жити в умовах пандемії коронавірусу. Україна – не виняток. Ми створюємо низку проєктів, які допомагають учням та студентам здобувати знання під час дистанційного навчання. Один із таких проєктів, який був реалізований також спільно з Мінцифри – платформа «Всеукраїнська школа онлайн». Новий освітній проєкт «Слухай» допоможе учням випускних класів готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання в будь-який час. Окрім того, аудіокниги будуть корисними й для молодших школярів», – зазначив Сергій Шкарлет.

Ідею підтримали українські зірки. Тексти озвучували Олена КРАВЕЦЬ, Євген КОШОВИЙ, Олександр ПІКАЛОВ, Степан КАЗАНІН, Юрій ВЕЛИКИЙ, Володимир МАРТИНЕЦЬ, Анастасія ОРУДЖОВА, Володимир ШУМКО, Марта АДАМЧУК, Ната ЖИЖЧЕНКО, Ліля РЕБРИК, Даша АСТАФ'ЄВА, Гарік КОРОГОДСЬКИЙ, Тетяна БУДЬ та інші зірки.

«Проєкт «Слухай» – про  нову українську ідентичність. Це бібліотека нового покоління з великою соціальною місією: зробити освіту більш інклюзивною та пристосованою до нового світового порядку», – сказав автор проєкту, громадський діяч Олександр БАРАБОШКО.

Тепер кожен має вільний доступ до сотень творів українською в аудіоформаті. Проєкт «Слухай» був профінансований, що дозволить збільшити базу літератури на платформі та підвищити впізнаваність продукту.

Конкурс #HackCorona ініціював Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за допомогою програми EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом «Східна Європа» й Innovabridge. Партнером виступили Програма розвитку ООН і IТ-підприємець та інвестор RefaceAI Сергій ТОКАРЄВ.

«Протистояння COVID-19 не вичерпується виявленням і лікуванням вірусу. Це також розв’язання соціальних проблем, які принесла із собою пандемія. Цілі проєкту «Слухай» повністю відповідають духу часу з новим розквітом української національно-культурної ідентичності», – зауважив Сергій Токарєв.

 
Общество
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