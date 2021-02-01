Зеленский уволил уроженку Глухова Аду Роговцеву из набсовета Украинского культурного фонда

Об этом говорится в указе №8/2021 на сайте президента.
Зеленский отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко от 14 декабря 2017 года, которым Богуцкий и Роговцева были назначены в набсовт УКФ, пишет ua-news.liga.net.
Этим же указом он ввел в набсовет УКФ поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а также Артема Сурина – путешественника и бизнесмена (основатель ООО “Ван Лай Тревел”). Они будут назначены по их согласию.
Глава государства по квоте имеет право назначать двух членов набсовета УКФ, пишет Глухів.інфо.