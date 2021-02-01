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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:19934

Зеленский уволил уроженку Глухова Аду Роговцеву из набсовета Украинского культурного фонда

Президент Владимир Зеленский уволил из набсовета Украинского культурного фонда директора канала ICTV Александра Богуцкого и народную артистку Украины Аду Роговцеву

Об этом говорится в указе №8/2021 на сайте президента.

Зеленский отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко от 14 декабря 2017 года, которым Богуцкий и Роговцева были назначены в набсовт УКФ, пишет ua-news.liga.net.

Этим же указом он ввел в набсовет УКФ поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а также Артема Сурина – путешественника и бизнесмена (основатель ООО “Ван Лай Тревел”). Они будут назначены по их согласию.

Глава государства по квоте имеет право назначать двух членов набсовета УКФ, пишет Глухів.інфо.

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