Почему возле Сумской ТЭЦ выпал черный снег? (видео) 3 февраля в соцсетях появилась информация, что черный снег покрыл одну из сумских улиц. Это - 2-я Железнодорожная. Рядом работает Сумская ТЭЦ: она обогревает две трети города.

Фото Виталия Кохана