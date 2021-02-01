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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:08146

На Сумщине поймали трех мужчин, который подозревают в мошенничестве и воровстве

В рамках комплексных следственно-оперативных мероприятий, полицейские Шосткинского районного управления полиции и отдела уголовного анализа полиции области под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделения «КОРД», провели санкционированные обыски по месту жительства трех жителей Шостки, которые обоснованно подозреваются в ряде преступлений на территории райцентра.

По данным следствия, ранее судимый 32-летний шосткинец занимался мошенничеством по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Он приходил к жертвам домой, преимущественно пожилым людям, и забирал деньги, которые предназначались для урегулирования вопроса о непривлечение якобы виновного родственника к уголовной ответственности.

Другого фигуранта, тоже ранее судимого 30-летнего мужчину, следователи подозревают в совершении краж из припаркованных во дворе многоэтажек автомобилей и гаража. Интересовало злоумышленника видеорегистраторы, автомагнитолы, электроинструменты и другое имущество, которое можно легко и быстро продать.

Еще один 32-летний житель Шостки попал в поле зрения правоохранителей за совершение краж из гаражей и частного дома. Из жилья шосткинцев он вынес деньги и золотые ювелирные изделия, из гаражного помещения - наиболее ценные вещи.

«Следователи уже объявили девять подозрений в совершенных преступлениях этим мужчинам, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - С ними продолжают работать следователи, которые выясняют обстоятельства совершения уголовных преступлений, а также проверяют их на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Шосткинщины и соседних районов. Кроме того, во время проведения санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов были найдены и изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности и вероятные наркотические вещества. Последние направлены на экспертное исследование».

В полиции в отношении мужчин возбуждены уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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