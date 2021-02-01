В Тростянце решили не поднимать тарифы на коммунальные услуги 4 февраля на заседании исполнительного комитета Тростянецкого горсовета был рассмотрен вопрос о тарифах на коммунальные услуги.

Обсуждение по данной теме продолжалось более часа. Глава Тростянецкой общины Юрий Бова сказал, что несмотря на довольно сложную ситуацию с содержанием коммунальных предприятий, поднимать тарифы для людей - это не выход.

Руководителям коммунальной сферы дано задание искать альтернативные пути покрытия убытков, в частности, налаживая сотрудничество с агропредприятиями.

Напомним, что последние пользовались, например, водой в сельской местности практически бесконтрольно, а ремонт водопроводов, насосного оборудования - это был хлопоты сельсоветов. Теперь ситуация будет меняться, и коммунальщики будут садиться за стол переговоров с аграриями, чтобы отработать механизм взаимовыгодного сотрудничества.

А в вопросе вывоза мусора дополнительно отработают вопросы с фабрикой «Монделис», что позволит предприятию «Экосервис» получить дополнительную прибыль, и не пересматривать тарифы для населения.