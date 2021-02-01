Кабмин утвердил новый Порядок предоставления пособия по частичной безработице Кроме того, в правительстве расширили круг предприятий - участников государственной программы.

«Программа направлена на поддержку как бизнеса, так и граждан. Решение правительства увеличивает количество предприятий и работников, которые смогут получить государственные выплаты. Кроме того, предусматривается сокращение перечня необходимых для получения помощи документов и упрощения процедуры. Эта помощь позволит людям сохранить работу, а бизнесу - чувствовать себя увереннее в будущем и восстановиться после вынужденного простоя», - прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Теперь программой по частичной безработице могут воспользоваться все предприятия производственной сферы при наличии одного из трех оснований:

- остановка производства длится не менее 3 месяцев и не превышает 6 месяцев, охватывает не менее 20% численности работников, в которых сокращение рабочего времени составляет 30% и более;

- остановка производства является вынужденной;

- остановка производства происходит из-за карантинных ограничений, установленных Кабинетом Министров Украины.