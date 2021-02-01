У сумській «Романтиці» влаштують акцію «Кохання поза часом» Вже незабаром, 14 лютого, чимала кількість закоханих змінить не лише статус у соціальних мережах, а й своє життя – зголосяться зробити крок на зустріч спільному майбутньому.

У найромантичніший день року Міністерство юстиції України приготувало подарунок для закоханих – захід «Кохання поза часом». Під час акції двері визначених відділів державної реєстрації актів цивільного стану будуть відчинені з 08:00 до 20:00. Зокрема пари зможуть:

• подати заяву на реєстрацію шлюбу;

• взяти шлюб, якщо процедура призначена на вищевказаний день.

На Сумщині акцію проводитиме Сумський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) у приміщенні Молодіжного центру «Романтика», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Героїв Сумщини, 3, телефон: (0542) 66-19-21, 65-54-31, 65-01-90, електронна пошта: vcs_smv@sm.minjust.gov.ua.