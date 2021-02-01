В детской больнице Св. Зинаиды в Сумах провели инструктаж по пожарной безопасности 4 февраля в КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» состоялись внеплановые учения и проведен инструктаж по пожарной и техногенной безопасности с руководителями структурных подразделений и работниками отделений стационара и клинико-диагностических отделений учреждения.

На занятиях рассматривались вопросы действий персонала при возникновении пожара, отрабатывались практические действия медицинских работников при эвакуации больных и персонала, правила и нормы пожарной безопасности, виды, назначение и эксплуатация первичных средств огнезащиты (огнетушители). Даны ответы на поставленные вопросы по пожарной безопасности как по месту работы, так и в быту. Присутствующим продемонстрировали научный фильм по пожарной безопасности. Занятие проводил мастер производственного обучения учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Сумской области Воронов Олег Григорьевич.