Полиция Ахтырки поймала мошенника, который завладел чужим гаджетом Жертвой злоумышленника стал 41-летний житель Ахтырки. Под предлогом временного пользования, аферист завладел его мобильным телефоном.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что на улице к нему подошел незнакомец и попросил воспользоваться его мобильным телефоном. Ничего не подозревая, мужчина отдал ему свой гаджет.

Уже через несколько минут мужчина потерял незнакомца из виду. Здесь он и понял, что стал жертвой афериста и обратился за помощью к полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель.

Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули владельцу.

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Решение по делу примет суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.