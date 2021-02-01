В Сумах эвакуировали подопечных гериатрического пансионата 4 февраля в г. Сумы спасатели завершили инспектирование соблюдения правил пожарной безопасности на базе Сумского гериатрического пансионата для ветеранов войны и труда.

Особое внимание уделялось состоянию содержания путей эвакуации, первичных средств пожаротушения, электрического хозяйства, внутреннего и наружного водоснабжения и других основных аспектов противопожарной защиты.

В рамках проверки специалисты провели инструктивную встречу с персоналом по обеспечению пожарной безопасности в данном заведении и проведению разъяснительной работы с подопечными пожилыми людьми. Особое внимание уделили алгоритму действий при возникновении чрезвычайного происшествия и ознакомили присутствующих с правилами применения огнетушителей.

Для закрепления на практике знаний и навыков по организации безопасной эвакуации было проведено противопожарную тренировку. По тактическому замыслу, в пищеблоке столовой произошел условный пожар, который обнаружил датчик пожарной сигнализации. Информация об этом от работника объекта поступила на линию экстренного вызова «101». Одновременно с этим через средства связи администрацией было организовано оповещение персонала пансионата. Работники приступили к выполнению задач, распределенных на них в случае возникновения экстремальной ситуации. Основные действия направили на оперативную эвакуацию подопечных - пожилых людей из зоны условной опасности. Добровольная пожарная дружина объекта начала тушение пожарными рукавами и огнетушителями. Также к своим обязанностям приступила медицинское звено для оказания первой необходимой помощи в случае ее необходимости.

Общими усилиями удалось ликвидировать условное возгорание на начальной стадии и безопасно эвакуировать пожилых людей.

На Cумщине подобные тренировки проводятся и на других объектах с размещением пожилых людей, поскольку важную роль в защите от пожаров играет как надлежащее противопожарное состояние объекта, так и практические навыки на случай возникновения экстремальных ситуаций.