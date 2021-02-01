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Сергей Скакун
Сергей Скакун
05.02.2021 09:371644

Стали известны официальные результаты выборов мэра Конотопа

ТИК сообщила официальные результаты выборов городского головы Конотопа.

Официальные результаты выборов Конотопского городского головы на Сумщине сообщила 5 февраля глава Конотопской городской ТИК Оксана Езерская, пишет Суспільне.

Согласно ее данным, на выборах, которые состоялись 24 января, среди семи кандидатов наибольшее количество голосов избирателей получил Артем Семенихин - 7474 (40,27%). Вторым идет Сергей Завгородний: за него проголосовали 6413 человек. Третья - Наталья Губенко - она получила 2094 голосов.

За Николая Пасько проголосовали 818 избирателей, за Инну Пащенко - 674. Юрию Павлову отдали 525 голосов, Оксане Ульянченко - 339.

Повторные выборы в Конотопе назначили из-за смерти новоизбранного городского головы Александра Лугового. Его не стало 16 ноября. По результатам выборов 25 октября он обошел 12-ти других кандидатов, набрав 37,34% голосов (за него проголосовали более 7000 избирателей). Вторым шел действующий мэр Артем Семенихин - с 31,8%.

Политика
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