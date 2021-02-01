На Сумщине украли 70 тыс. грн на ремонте тротуара Директор ООО подозревается в завладении 70 тыс. грн при ремонте тротуарного покрытия в детсаду.

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, который завладел 70 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов.

По данным следствия, между отделом образования Ахтырского городского совета и указанным ООО заключен договор на капитальный ремонт тротуарного покрытия в одном из дошкольных учебных заведений. После завершения работ директор общества внес в официальные документы ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, на основании чего на его счет было перечислено 276 тыс. грн. Однако согласно заключению экспертизы, завышение стоимости выполненных ремонтно-строительных работ относительно фактически выполненных работ составляет 69 475 грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (внесение в официальный документ заведомо ложных сведений) УК Украины.

Досудебное следствие проводится следователями Ахтырского отдела полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.