На Сумщине 81 новый случай заболевания коронавирусом

За четверг добавился 81 новый случай. Выздоровело 146 человек, - всего 43498. Всего умерло 627, за вчера – 0. Болеют 2102.
В Украине - 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1885 человек; летальных случаев - 158; выздоровели - 8185 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25667, методом ИФА - 17470).
За все время пандемии в Украине заболело - 1237169 человек; выздоровели - 1063591 человек; летальных исходов - 22 707; проведения ПЦР-тестов - 6350442.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 321 случай;
- Винницкая область - 271 случай;
- Волынская область - 127 случаев;
- Днепропетровская область - 287 случаев;
- Донецкая область - 146 случаев;
- Житомирская область - 162 случая;
- Закарпатская область - 209 случаев;
- Запорожская область - 334 случая;
- Ивано-Франковская область - 433 случая;
- Киевская область - 272 случая;
- Кировоградская область - 25 случаев;
- Луганская область - 39 случаев;
- Львовская область - 406 случаев;
- Николаевская область - 160 случаев;
- Одесская область - 157 случаев;
- Полтавская область - 173 случая;
- Ривненская область - 163 случая;
- Сумская область - 81 случай;
- Тернопольская область - 174 случая;
- Харьковская область - 190 случаев;
- Херсонская область - 47 случаев;
- Хмельницкая область - 231 случай;
- Черкасская область - 144 случая;
- Черновицкая область - 270 случаев;
- Черниговская область - 101 случай.