На Сумщине 81 новый случай заболевания коронавирусом На утро 5 февраля в Сумской области подтверждено 46227 случаев заболевания COVID-19.

За четверг добавился 81 новый случай. Выздоровело 146 человек, - всего 43498. Всего умерло 627, за вчера – 0. Болеют 2102.

В Украине - 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1885 человек; летальных случаев - 158; выздоровели - 8185 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25667, методом ИФА - 17470).

За все время пандемии в Украине заболело - 1237169 человек; выздоровели - 1063591 человек; летальных исходов - 22 707; проведения ПЦР-тестов - 6350442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 321 случай;

- Винницкая область - 271 случай;

- Волынская область - 127 случаев;

- Днепропетровская область - 287 случаев;

- Донецкая область - 146 случаев;

- Житомирская область - 162 случая;

- Закарпатская область - 209 случаев;

- Запорожская область - 334 случая;

- Ивано-Франковская область - 433 случая;

- Киевская область - 272 случая;

- Кировоградская область - 25 случаев;

- Луганская область - 39 случаев;

- Львовская область - 406 случаев;

- Николаевская область - 160 случаев;

- Одесская область - 157 случаев;

- Полтавская область - 173 случая;

- Ривненская область - 163 случая;

- Сумская область - 81 случай;

- Тернопольская область - 174 случая;

- Харьковская область - 190 случаев;

- Херсонская область - 47 случаев;

- Хмельницкая область - 231 случай;

- Черкасская область - 144 случая;

- Черновицкая область - 270 случаев;

- Черниговская область - 101 случай.