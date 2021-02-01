На Сумщине чистят дороги 57 единиц техники Служба автомобильных дорог Сумской области сообщает, что на утро 5 февраля проезд государственными дорогами области обеспечен.

Осуществляется непрерывный мониторинг состояния дорожного покрытия на дорогах Сумской области. По состоянию на утро в работе 57 единиц техники и 76 работников.

5 февраля ожидается значительное похолодание. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температуры воздуха в течение суток 8-13 градусов мороза.

Дорогие водители и другие участники дорожного движения, на дорогах возможна гололедица, просим Вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области работает круглосуточно по телефонам: 0542-700-281, 050-307-56-92.

Стоянки и места отстоя для транспортных средств изображены на Google карте: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer...