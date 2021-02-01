В Старое село под Сумами свезли медотходы: люди взбунтовались (видео)

Как сообщает "Спецкор", по состоянию на начало февраля отходы остаются на прежнем месте. Местные жители возмущены происходящим и требуют от власти действий.
Склады, на которые свозили медицинский мусор, принадлежат ООО "Тепличный". Его владелец Сергей Некрасов пустил туда арендаторов, которые незаконно захватили всю территорию и стали свозить отходы.
"У нас с октября договор об аренде с "Сумыполимерстрой". Они нам сказали сначала, что там будут сортировать пластик. А когда по факту мы приехали со своей проверкой, то увидели полный беспорядок. Там были медицинские отходы", – рассказал Некрасов.
"Спецкор" отмечает, что эта фирма зарегистрирована как производитель изделий из пластмассы и на утилизацию медицинских отходов не имеет права. Хозяин складов дал фирме три недели на уборку мусора, в полицию не обращался.
Не обратился к правоохранителям ни староста села Сергей Еременко, ни Вячеслав Суспицын – глава Нижнесыроватской ОТГ, к которой относится Старое Село. Жители села написали заявление самостоятельно, однако медицинские отходы по-прежнему на месте. Они требуют, чтобы мусор вывезли, а территорию продизенфицировали.
Стало известно, что "Сумыполимерстрой" заключил договор с киевской фирмой, у которой есть лицензия на утилизацию. Ее представители ориентировочно оценили стоимость уборки в 3 миллиона гривен. Тогда "Сумыполимерстрой" обратился к облсовету, чтобы депутаты выделили эти средства.
Местных жителей также волнует вопрос, понесет ли местные власти ответственность и будет ли владелец ООО "Тепличный" отвечать перед законом за то, что сдал склады фирме-нарушителю. Ответ на него должны дать правоохранительные органы.
На собрании селяне потребовали, чтобы глава, староста села и местные депутаты в течение 15 дней провели работу по вывозу мусора и отчитались перед людьми. В противном случае они пригрозили взять дело в свои руки и самостоятельно вывезти медотходы, пишет Обозреватель.