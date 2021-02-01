В Старое село под Сумами свезли медотходы: люди взбунтовались (видео) На территории складов в Старом Селе на Сумщине с октября 2020 года росла свалка медицинских отходов. Грузовиками туда свозили использованные шприцы, пробирки, тесты на ВИЧ и коронавирус.

Как сообщает "Спецкор", по состоянию на начало февраля отходы остаются на прежнем месте. Местные жители возмущены происходящим и требуют от власти действий.

Склады, на которые свозили медицинский мусор, принадлежат ООО "Тепличный". Его владелец Сергей Некрасов пустил туда арендаторов, которые незаконно захватили всю территорию и стали свозить отходы.

"У нас с октября договор об аренде с "Сумыполимерстрой". Они нам сказали сначала, что там будут сортировать пластик. А когда по факту мы приехали со своей проверкой, то увидели полный беспорядок. Там были медицинские отходы", – рассказал Некрасов.

"Спецкор" отмечает, что эта фирма зарегистрирована как производитель изделий из пластмассы и на утилизацию медицинских отходов не имеет права. Хозяин складов дал фирме три недели на уборку мусора, в полицию не обращался.

Не обратился к правоохранителям ни староста села Сергей Еременко, ни Вячеслав Суспицын – глава Нижнесыроватской ОТГ, к которой относится Старое Село. Жители села написали заявление самостоятельно, однако медицинские отходы по-прежнему на месте. Они требуют, чтобы мусор вывезли, а территорию продизенфицировали.

В январе Сумская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт против замдиректора фирмы, которая без разрешения занималась утилизацией медицинских отходов. Отмечается, что допущенные нарушения несли потенциальный риск для жизни и здоровья людей.

Стало известно, что "Сумыполимерстрой" заключил договор с киевской фирмой, у которой есть лицензия на утилизацию. Ее представители ориентировочно оценили стоимость уборки в 3 миллиона гривен. Тогда "Сумыполимерстрой" обратился к облсовету, чтобы депутаты выделили эти средства.

Депутат Владимир Поцелуев заявил, что областной совет постарается предоставить из экологического фонда хотя бы часть денег, однако важнее всего разобраться, кто действительно давал разрешение на ввоз мусора и виновен в сложившейся ситуации.

Местных жителей также волнует вопрос, понесет ли местные власти ответственность и будет ли владелец ООО "Тепличный" отвечать перед законом за то, что сдал склады фирме-нарушителю. Ответ на него должны дать правоохранительные органы.

На собрании селяне потребовали, чтобы глава, староста села и местные депутаты в течение 15 дней провели работу по вывозу мусора и отчитались перед людьми. В противном случае они пригрозили взять дело в свои руки и самостоятельно вывезти медотходы, пишет Обозреватель.