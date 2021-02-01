Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:39366

В Старое село под Сумами свезли медотходы: люди взбунтовались (видео)

На территории складов в Старом Селе на Сумщине с октября 2020 года росла свалка медицинских отходов. Грузовиками туда свозили использованные шприцы, пробирки, тесты на ВИЧ и коронавирус.

Как сообщает "Спецкор", по состоянию на начало февраля отходы остаются на прежнем месте. Местные жители возмущены происходящим и требуют от власти действий.

Склады, на которые свозили медицинский мусор, принадлежат ООО "Тепличный". Его владелец Сергей Некрасов пустил туда арендаторов, которые незаконно захватили всю территорию и стали свозить отходы.

"У нас с октября договор об аренде с "Сумыполимерстрой". Они нам сказали сначала, что там будут сортировать пластик. А когда по факту мы приехали со своей проверкой, то увидели полный беспорядок. Там были медицинские отходы", – рассказал Некрасов.

"Спецкор" отмечает, что эта фирма зарегистрирована как производитель изделий из пластмассы и на утилизацию медицинских отходов не имеет права. Хозяин складов дал фирме три недели на уборку мусора, в полицию не обращался.

Не обратился к правоохранителям ни староста села Сергей Еременко, ни Вячеслав Суспицын – глава Нижнесыроватской ОТГ, к которой относится Старое Село. Жители села написали заявление самостоятельно, однако медицинские отходы по-прежнему на месте. Они требуют, чтобы мусор вывезли, а территорию продизенфицировали.

Мусор по-прежнему на месте.

Стало известно, что "Сумыполимерстрой" заключил договор с киевской фирмой, у которой есть лицензия на утилизацию. Ее представители ориентировочно оценили стоимость уборки в 3 миллиона гривен. Тогда "Сумыполимерстрой" обратился к облсовету, чтобы депутаты выделили эти средства.

Местных жителей также волнует вопрос, понесет ли местные власти ответственность и будет ли владелец ООО "Тепличный" отвечать перед законом за то, что сдал склады фирме-нарушителю. Ответ на него должны дать правоохранительные органы.

На собрании селяне потребовали, чтобы глава, староста села и местные депутаты в течение 15 дней провели работу по вывозу мусора и отчитались перед людьми. В противном случае они пригрозили взять дело в свои руки и самостоятельно вывезти медотходы, пишет Обозреватель.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 46227 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:50
На Сумщине поймали трех мужчин, который подозревают в мошенничестве и воровстве
Сегодня 11:08
В Тростянце решили не поднимать тарифы на коммунальные услуги
Сегодня 10:59
Кому в Сумах отключили воду сегодня?
Сегодня 10:35
Кабмин утвердил новый Порядок предоставления пособия по частичной безработице
Сегодня 10:16
У сумській «Романтиці» влаштують акцію «Кохання поза часом»
Сегодня 10:10
В Сумах эвакуировали подопечных гериатрического пансионата
Сегодня 09:45
Стали известны официальные результаты выборов мэра Конотопа
Сегодня 09:37
На Сумщине украли 70 тыс. грн на ремонте тротуара
Сегодня 09:26
Сумський театр для людей з інвалідністю «Ми Є» збирає кошти на проєкт
Сегодня 09:22
Сумской апелляционный суд не может рассматривать уголовные дела
Сегодня 09:01
В Старое село под Сумами свезли медотходы: люди взбунтовались (видео)
Сегодня 08:39
view counter

Статьи

ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
Вчера 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
Вчера 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
03.02.2021 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
03.02.2021 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
01.02.2021 10:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Казки сірого вовка (Ян Лахойер, Джейкоб Шух, Бін-Хан То, 2016)
Казки сірого вовка (Ян Лахойер, Джейкоб Шух, Бін-Хан То, 2016)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35
Дрібниці (Джон Лі Генкок, 2021)
Дрібниці (Джон Лі Генкок, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.40
Перспективна дівчина (Емеральд Феннел, 2020)
Перспективна дівчина (Емеральд Феннел, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45; с 04.02.2021 - 13.45; 20.00
Відьмина служба доставки (Хаяо Міядзакі, 1989)
Відьмина служба доставки (Хаяо Міядзакі, 1989)
Кино Планета Кіно
17.00
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00
Панночка та хуліган
Панночка та хуліган
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.