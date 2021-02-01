На Сумщине определили 6 округов для проведения ВНО Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко во время пресс конференции об особенностях проведения ВНО-2021 в Сумской области.

По его словам, областным Департаментом образования совместно с Харьковским РЦОКО определены округа для проведения ВНО.

Всего будет организовано 6 округов - г. Глухов., г. Конотоп, г. Ахтырка., г. Ромны, г. Сумы и г. Шостка (так называемый межобластной округ проведения ВНО, где к выпускникам Шосткинского района присоединяются абитуриенты из г. Новгород-Северский Черниговской области).

ВНО по иностранным языкам (с аудированием) будет проведено в 6 округах, которые обеспечивают аудитории, оборудованные устройствами для проигрывания аудиокомпактдисков со звуковой записью, акустическая система которых соответствует соответствующим требованиям (мощность - не менее 10 Вт, частота - не хуже 100 Гц - 20000 Гц).