Суд принял постановление по делу в отношении мэра Тростянца Судом было назначено 24 судебных заседания, из которых фактически 23 было отложено из-за неявки мэра или его защитника.

3 февраля Тростянецкий районный суд принял постановление по делу в отношении городского головы города Тростянец, которым чиновник признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП, но производство по делу закрыто в связи с истечением сроков наложения административного взыскания, пишет sud.ua.

Судом установлено, что городской голова г. Тростянец Юрий Бова мае - июне 2020 года заключил договоры о публикации информационных материалов в еженедельнике «Круглый двор» с ООО «Круглый двор», учредителем и руководителем которого является его жена, в условиях реального конфликта интересов, о чем он не сообщил НАПК согласно статье 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

По делу судом было назначен 24 судебных заседания, из которых фактически 23 было отложено из-за неявки мэра или его защитника в связи с болезнью, командировками и по другим причинам.

Поскольку участие лица, привлекаемого к административной ответственности в этой категории дел является обязательным, то рассмотреть дело в ее отсутствие невозможно.

По сути рассмотрение дела состоялось 3 февраля, когда в судебное заседание явились все участники судебного процесса.

Согласно части 4 статьи 38 КоАП административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, может быть наложено в течение шести месяцев со дня его обнаружения, но не позднее двух лет со дня его совершения.

Учитывая предписания закона, установленные КУоАП, суд пришел к выводу, что поскольку на момент принятия постановления по делу закончился шестимесячный срок наложения административного взыскания на чиновника, поэтому производство по делу подлежит прекращению.

Сейчас судебное решение не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в Сумском апелляционном суду через Тростянецкий районный суд Сумской области путем подачи апелляционной жалобы в течение 10 дней со дня его вынесения.