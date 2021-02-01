На Сумщине дали 3 года условно пенсионеру, который просил помощи у криминального «авторитета» Осужденный - 65-летний житель Сум. В июле прошлого года для защиты собственных корыстных интересов он обратился к местному криминальному «авторитету».

Противоправную деятельность разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Сумской области Нацполиции, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры области. В октябре прошлого года досудебное расследование было завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Осужденный понимал, что обращался за помощью к криминальному «авторитету», который оказывает существенное влияние в криминальной среде, координирует противоправную деятельность злоумышленников в регионе и распределяет полученные преступным путем средства.

«Заказом» для «авторитета» было требование возвращения несуществующего долга от жительницы Сум. При этом «авторитет» представлялся от имени осужденного и угрожал физической расправой в случае невыполнения определенных им условий.

Сегодня, 4 февраля, Ковпаковский районный суд г. Сумы принял относительно 65-летнего сумчанина обвинительный приговор в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255-3 Уголовного кодекса Украины (обращение за применением преступного воздействия).

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на три года без конфискации имущества. Несмотря на то, что осужденный полностью признал свою вину, ранее не судим и достиг пенсионного возраста, мужчина освобожден от отбывания наказания с одним годом испытательного срока на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины.

Напомним: ст. 255-3 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за обращение за преступным влиянием, вступила в силу в июне прошлого года после принятия соответствующих изменений парламентом.

Досудебное расследование в отношении действий криминального «авторитета» продолжается, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.