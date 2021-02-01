В Сумах спасатели проверили пожарную безопасность в отеле «Олимпийский» Сегодня, 4 февраля, в г. Сумы сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверили общежитие - отель «Олимпийский» Сумского государственного университета.

На сегодняшний день в данном объекте находится около 150 спортсменов сборной Украины по легкой атлетике.

Спасатели совместно с представителями заведения осмотрели помещения общежития-гостиницы. Особое внимание уделяли, в каком состоянии находятся пожарные краны, рукава, огнетушители, эвакуационные выходы и работают ли системы противопожарной защиты.

Для проверки правильности действий персонал на случай возникновения внештатной ситуации, было проведено учебную эвакуацию. Так как постояльцы находились на тренировках, учения проводились только с работниками объекта.

По завершению проверки спасатели провели инструктаж с персоналом и еще раз напомнили, что требования пожарной безопасности необходимо строго соблюдать, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Дополнительно было разъяснено четкий алгоритм действий при возникновении пожара.

Соответствующую работу спасатели ежедневно проводят на территории всей области, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.