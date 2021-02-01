Сумские пограничники поймали табачного контрабандиста На границе с РФ житель Сумщины с УАЗом пытался забрать из тайника мешки с табаком.

Товар был скрыт за несколько метров от границы с РФ в противотранспортном рву недалеко нот с. Грабовское.

Контрабандиста задержали военнослужащие Сумского пограничного отряда и сотрудники УСБУ в Сумской области. Как выяснилось, водитель ранее попадал в поле зрения пограничников как лицо, причастное к совершению противоправной деятельности на государственной границе.

Всего в противотранспортном рву правоохранители обнаружили 16 мешков с табаком. Товар, скорее всего, был только что незаконно перемещен с территории РФ в Украину. Ведь напротив места обнаружения мешков с табаком, на территории РФ, пограничники наблюдали транспортное средство и трех неизвестных лиц. Неизвестные, заметив украинских правоохранителей, стремительно отправились в тыл территории РФ.

Гражданина Украины за нарушение пограничного режима, а именно за движение автомобиля по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, будет привлечен к административной ответственности.

Мешки с табаком переданы сотрудникам Государственной фискальной службы Украины. Продолжается документирования правонарушения.