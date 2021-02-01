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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 16:09424

На Сумщине нелегальный лесоруб нанес ущерба на полмиллиона

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении жителю г. Ромны в незаконном порубе 60 деревьев (4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, мужчина в полезащитных полосе, расположенной за пределами населенного пункта на территории Перекрестовского сельского совета Роменского района, в течение двух месяцев без соответствующего разрешения срубил 59 деревьев породы дуб и 1 дерево породы клен. Согласно заключению экспертизы противоправными действиями подозреваемого причинен ущерб окружающей среде на сумму 583 тыс. грн.

По ходатайству прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Противоправную деятельность разоблачили работники Роменского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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