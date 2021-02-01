Обыск в Госгеокадастре Сумщины: суд отменил арест техники еще одного фигуранта Высший антикоррупционный суд отменил арест жесткого диска и ноутбука фигуранта дела о завладении землей в Сумской области, в жилье которого детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск.

Такое решение 28 января принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

По версии следствия, должностные лица Главка Госгеокадастра в Сумской области вопреки ст. 84, 116, 122, 149, 150 Земельного кодекса Украины, злоупотребляли служебным положением в интересах ООО «АФ Доверие 2008», в результате чего из государственной собственности безвозвратно выбыла особенно ценная земля на территории Роменского района Сумской области общей площадью около 2000 га. Указанные земельные участки находились на праве постоянного пользования у государственного предприятия «Опытное хозяйство «Искра» Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины и государственного предприятия «Опытное хозяйство «Агрофирма «Надежда» Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН.

В рамках этого дела детективы НАБУ 25 февраля провели ряд обысков, в частности в Главке Госгеокадастра в Сумской области и по месту жительства фигуранта расследования. Во время обысков детективы изъяли жесткий диск, два мобильных телефона iPhone и ноутбук Apple MacBook Pro, которые позже признали вещественными доказательствами. В частности, на ноутбуке нашли контакты и соединения мобильного номера, который использует фигурант дела с мобильным номером, который использует начальник юридического управления ГУ Госгеокадастра в Сумской области. Впрочем его память полностью скопировали.

Изучив ходатайство, судья удовлетворил его частично и отменил арест только жесткого диска и ноутбука, память которого скопировали.