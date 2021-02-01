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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 4-й год не могут начать суд над силовиками, прессовавших майдановцев

Из-за болезни защитника одного из обвиняемых отложено подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывших прокурора Сумской области, заместителей и прокуроров прокуратуры г. Сумы, следователей Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области.

В связи с болезнью защитника одного из обвиняемых на 14.00 18.02.2021 отложено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинительному акту по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них, к уголовной ответственности и содержания под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту совершения заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 371, частью 1 статьи 372, статьей 340, частью 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины.

Для информации: санкция части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция части 1 статьи 372 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция статьи 340 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Рассматривает дело Белопольский районный суд, куда поступили обвинительные акты еще в 2017 году. Ни одного заседания так и не было проведено из-за ходатайств защитников ,прокуроров или неявок потерпевших или обвиняемых или их защитников.

Право
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