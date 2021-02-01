Для участия во ВНО сумчанам необходимо зарегистрироваться до 5 марта Как сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко во время брифинга в Сумах, схема регистрации на основную сессию по сравнению с предыдущим годом, не изменилась.

Выпускники учреждений общего среднего образования и учащиеся, студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессиональной перед высшими образования, которые в 2021 году сдают государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания, регистрируются по месту обучения с 1 февраля до 5 марта 2021 года.

В учебных заведениях определены лица, ответственные за формирование и отправление регистрационных документов участников в Харьковский региональный центр оценивания качества образования.

Лица, которые уже имеют полное общее среднее образование, регистрируются на внешнее независимое оценивание самостоятельно или с помощью семи пунктов регистрации, которые находятся в городах Конотоп (Конотопский институт Сумского государственного университета), Сумы (Сумской областной институт последипломного педагогического образования, Сумской национальный аграрный университет, Сумской государственный университет, Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко), Шостка (Шосткинский институт Сумского государственного университета).

«Желательно, направить документы до 1 марта, чтобы у абитуриента было время для возможного изменения предмета или добавить необходимые документы», - отметил Александр Сидоренко.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в Сумской начнется 21 мая и закончится 15 июня. 21 мая состоится тестирование по химии; 24 мая - по испанскому, немецкому, французскому языкам; 25 мая - по английскому языку; 28 мая - по математике; 1 июня - по украинскому языку, украинскому языку и литературе; 4 июня - по истории Украины; 7 июня - по физике; 10 июня - по биологии; 15 июня - по географии.