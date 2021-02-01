Сумское КП проиграло в суде 128 тыс. грн В пользу АО «Сумыоблэнерго» решено спор о взыскании с с КП «Сумитеплоенергоцентраль» Сумского городского совета 127,8 тыс. грн.

В суд обратилось АО «Сумыоблэнерго» к ответчику КП «Сумитеплоенергоцентраль» Сумского городского совета о взыскании 127,8 тыс. грн стоимости неучтенной электрической энергии, а также судебные расходы.

Как следует из материалов дела, при проведении представителями оператора системы проверки электроустановки жилого дома по адресу: г. Сумы, ул. Прокофьева, 36, было выявлено 5 фактов самовольных подключений к электрической сети, которая не является собственностью оператора системы токоприемников освещения мест общего пользования, вне расчетного прибора учета электрической энергии. По результатам проверки был составлен акт о совершенном правонарушении и оформлены все данные, необходимые для определения стоимости потребленной и неучтенной электрической энергии вследствие нарушения ПРРЭЭ. Кроме того, представителями истца проведено фотофиксацию выявленных нарушений, а также изъято образцы проводов, которыми были осуществлены самовольные подключения.

Суд, проверив правильность расчета объема и стоимости неучтенной электрической энергии, установил, что расчет осуществляется в соответствии с условиями ПРРЭЭ. Истец предоставил все необходимые доказательства в подтверждение исковых требований, в частности: факт нарушения со стороны ответчика, правомерности действий истца по его фиксации, документального оформления и осуществления соответствующих начислений.