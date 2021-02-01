В Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 3 февраля в 13:58 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Боровая в г. Сумы.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю жилого дома и пристройки по всей площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома, а также рядом расположенную соседскую хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 300 м от очага горения.

В 14:34 возгорание локализовали, а в 15:31 - потратив на тушение почти 16 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.