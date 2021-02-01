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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 13:39691

Сумчанин устроил стрельбу по камерам видеонаблюдения

Сумские патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу по камерам видеонаблюдения

Стражи порядка получили сообщение о том, что неизвестный повредил камеры видеонаблюдения возле дома, стреляя в них из пистолета.

На месте происшествия 40-летняя женщина рассказала, что сначала услышала звуки, похожие на выстрелы. А выйдя на улицу, увидела мужчину, который бежал с места происшествия. Она также предоставила стражам порядка видео с камер наблюдения. На нем мужчина действительно вел прицельную стрельбу по камерам. Во время общения женщина также указала на личность предполагаемого правонарушителя, предоставила его описание, а также назвала транспортное средство, которым он может управлять.

За несколько часов машину стражи порядка обнаружили в центре Сум, на улице Ильинской. Водитель как раз собирался уезжать. Но увидев патрульных, резко остановился и выключил двигатель. Во время общения инспекторы сообщили 28-летнему мужчине об ориентировании и спросили у него о наличии оружия или других запрещенных в обороте вещей. Гражданин убеждал, что нет таких предметов. Но когда патрульные сообщили, что намерены провести поверхностную проверку транспортного средства, водитель сообщил, что у него действительно есть пистолет. По его словам, пневматический. Его и обнаружили в бардачке легковушки.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия стражи порядка вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

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