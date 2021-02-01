Представители Сумской мэрии не явились на суд над депутатами горсовета Подготовительное заседание по делу, где обвиняют двух депутатов Сумского горсовета и основателя предприятий, которые ремонтировали дома в Сумах, отложили.

Заседание должно было состояться в Ковпаковском райсуде 4 февраля.

Обвиняемые - депутат Евгений Косяненко, который в горсовете предыдущего созыва был членом комиссии по ЖКХ, и депутат городского совета Инна Босенко, которая работает финансовым директором компании «Комэнерго Сумы», а также Сергей Костюченко - основатель двух фирм: «Жилстрой-Сервис» и «Сервисбудопторг».

Прокуратура обвиняет этих людей в завладении бюджетных средств, в частности 654 тыс. грн.

В зал не явились потерпевшая сторона - департамент инфраструктуры города. По словам прокурора, они не были уведомлены о заседании надлежащим образом, поэтому попросил об отложении. Следующее заседание назначили на 11 февраля, пишет Суспільне.