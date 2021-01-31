В «Романтике» пройдет платный Кубок мэра Сум по шахматам С 19 по 27 февраля в Сумах пройдет Кубок мэра по шахматам.

Турнир пройдет в молодежном центре «Романтика» (ул.Героев Сумщины, 3).

Открытие турнира и 1-й тур 19.02.21 г. в 17-00. 20 и 21.02.21 2-й и 3-й туры в 18-30.

Все последующие дни турнира - начало соревнований в 17-00. Закрытие турнира и награждение 27.02.21р. в 19-00.

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты всех возрастов. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени - по 1 часу 5 минут каждому участнику до конца партии.

В связи с пандемией необходимо, предварительно регистрироваться, иначе игрок не будет допущен к соревнованиям. Регистрация по телефону 0509753409 до 15.02.21. Необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, число, месяц, год рождения, спортивный разряд, название спортивной школы или клуба, фамилия тренера.

Победители награждаются грамотами, медалями, кубками и денежными призами (призовой фонд 5000 грн). При себе иметь удостоверение личности и идентификационный код.

Благотворительный турнирный взнос для членов Федерации шахмат: школьники 30 грн, ветераны - 50 грн, взрослые - 80 грн. Не члены федерации оплачивают в два раза больше. Средства пойдут 70% в призовой фонд, 30% на нужды Федерации.