Ахтырчанин заплатит 40 тыс. грн за пьяную езду Житель Ахтырки, который дважды был задержан полицией в состоянии опьянения за рулем, заплатит 40 тыс. 800 грн. штрафа.

Впервые мужчину задержали 11.11.2020 на ул. Калиновой в г. Ахтырка, когда он управлял транспортным средством ВАЗ 2106 с явными признаками алкогольного опьянения. Кроме того, 22.12.2020 в г. Ахтырка по ул. Пушкина он снова управлял автомобилем ВАЗ 2106 в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки и в заведении здравоохранения отказался.

Учитывая то, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности, не работает, удостоверения водителя не имеет, суд постановил наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 40800 (сорок тысяч восемьсот) грн, пишет Ахтырский городской портал.