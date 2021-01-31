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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:23208

Спасатели провели учения в Сумской областной больнице

Спасатели 3 февраля провели учения в Сумской областной больнице.

Об этом рассказал представитель управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка.

По замыслу, сказал он, пожар возник на первом этаже приемного отделения, пишет Суспільне.

«Наш личный инспекторский состав проверял, как будет действовать персонал больницы в такой ситуации. Работники сразу оповестили руководство объекта. Также позвонили по номеру 101 и начали проводить эвакуацию», - отметил он.

По его словам, на место приехали 5 пожарных машин и 16 спасателей. В общем из помещения вывели весь персонал по обслуживанию, который был на дежурстве, около 20 человек.

«Это также была тренировка наших разделов: насколько они оперативно могут добраться. Областная больница - мощный объект, поэтому и отрабатывали еще и этот вопрос. В других случаях, кроме проверки пожарной безопасности, проводим инструктаж с персоналом и учебную эвакуацию, без привлечения техники ГСЧС».

Он добавил, что сейчас в городе проходят проверки пожарной безопасности в гостиницах и объектах, где постоянном проживании находятся пенсионеры.

Общество
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